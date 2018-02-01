В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» пользователи могут застраховать домашнее оборудование

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). «Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

Страховой полис поможет компенсировать ущерб в случае воздействия на оборудование жидкости, электротока, от кражи и многих других распространенных рисков.

В центрах доступны два варианта страхования: полис стоимостью 899 рублей защищает оборудование «Ростелекома» (роутеры, модемы, ТВ-приставки и др.) на страховую сумму от 1500 до 10 тыс. рублей. Полис за 999 рублей распространяется на оборудование «Ростелекома» и телевизор клиента со страховой суммой до 10 тыс. рублей. Оба полиса действуют в течение года по всей России.

«Любые цифровые устройства могут пострадать в результате затопления или перепада напряжения в электросети, не говоря уже про действия злоумышленников, а новая страховая программа “Телекоммуникации” дает возможность вернуть до 100 процентов стоимости домашнего оборудования для пользователей услуг связи», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

«Современная техника позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и интересной. Но повреждение, поломка или кража таких устройств может привести к дополнительным, довольно серьезным расходам. Наличие страхового полиса позволит защитить семейный бюджет от незапланированных трат», — комментирует Сергей Конкин, заместитель генерального директора «ВТБ Страхование».

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из семи макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2017 года в РРС входят более тысячи центров продаж и обслуживания на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

Компания «ВТБ Страхование» основана в 2000 году и входит в крупнейшую международную финансовую группу ВТБ. Собственные средства «ВТБ Страхование» составляют более 28 млрд рублей. Филиалы и офисы продаж компании работают в 98 крупнейших городах России. Страховщик входит в десятку крупнейших участников рынка. Компания обладает самыми высокими рейтингами надежности российских и международных агентств.