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Спорт

Новые пробирки WADA для допинг-проб оказались с браком

1 февраля 2018, 16:52

Международному олимпийскому комитету посоветовали использовать пробирки старого образца на Олимпиаде-2018.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Международное антидопинговое агентство (WADA) посоветовало не использовать новые бракованные пробирки для допинг-проб, сообщает РБК.

Пробирки нового образца можно открыть, но вмешательства не будет видно. При этом не имеет значения, заморожено их содержимое или нет.

В связи с этим WADA рекомендовало антидопинговым лабораториями использовать на Олимпиаде-2018 пробирки образца 2016 года. Они хорошо зарекомендовали себя во время летних Игр в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что количества контейнеров старого образца будет достаточно, чтобы покрыть целиком все допинг-тесты, необходимые для Олимпиады в Пхенчхане.

Швейцарский производитель пробирок для допинг-тестов Berlinger пообещал улучшить новую модель контейнеров и вновь начать производство старой. Если у лаборатории не будет контейнеров образца 2016 года, она может использовать новые, чтобы не отменять проведение анализа, отметили в агентстве.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южно-корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.


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