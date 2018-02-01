В летнее расписание аэропорта «Бегишево» вошел рейс в Монастир

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Открылась продажа билетов из аэропорта «Бегишево» в тунисский город Монастир. Полеты будут осуществляться с 29 апреля по 26 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отметим, что новое курортное направление появилось в расписании аэропорта в августе прошлого года.
«Несмотря на то что рейс вошел в расписание под конец летней программы, он показал востребованность среди жителей Закамья», – говорится в сообщении пресс-службы.
Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.