(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Завтра Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах к 75-летию победы в Сталинградской битве, которые будут организованы в Волгограде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что Путин заедет в Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, посетит интерактивный музей «Россия – Моя история».

Сталинградская битва стала важным эпизодом Великой Отечественной войны. 2 февраля 1943 года ею завершилась важнейшая стратегическая операция на Советско-Германском фронте. Под Сталинградом советские войска разгромили немецкие армии, и началось контрнаступление Рабоче-крестьянской Красной армии.