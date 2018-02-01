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Путин примет участие в торжествах к 75-летию победы в Сталинградской битве

1 февраля 2018, 18:58

Сталинградская битва стала важным эпизодом Великой Отечественной войны.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Завтра Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах к 75-летию победы в Сталинградской битве, которые будут организованы в Волгограде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что Путин заедет в Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, посетит интерактивный музей «Россия – Моя история».

Сталинградская битва стала важным эпизодом Великой Отечественной войны. 2 февраля 1943 года ею завершилась важнейшая стратегическая операция на Советско-Германском фронте. Под Сталинградом советские войска разгромили немецкие армии, и началось контрнаступление Рабоче-крестьянской Красной армии.


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