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Экономика и финансы

Volkswagen хотел скрыть результаты тестов выхлопной системы

1 февраля 2018, 16:10

Показатели воздействия на здоровье человека оказались хуже, чем ожидалось.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Немецкий автопроизводитель Volkswagen хотел скрыть результаты тестирования двигателей на соответствие экологическим стандартам, сообщает The Local.

Показатели воздействия на здоровье человека оказались хуже, чем ожидалось. Эксперименты проводили на десяти макаках, о месте нахождения которых в настоящее время не сообщается.

Компания Volkswagen уже временно отстранила одного из топ-менеджеров из-за использования обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.


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