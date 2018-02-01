Volkswagen хотел скрыть результаты тестов выхлопной системы

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Немецкий автопроизводитель Volkswagen хотел скрыть результаты тестирования двигателей на соответствие экологическим стандартам, сообщает The Local.

Показатели воздействия на здоровье человека оказались хуже, чем ожидалось. Эксперименты проводили на десяти макаках, о месте нахождения которых в настоящее время не сообщается.

Компания Volkswagen уже временно отстранила одного из топ-менеджеров из-за использования обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.