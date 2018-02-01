Гидромет РФ изменил прогноз: Обильных снегопадов в Татарстане не будет

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Гидромет РФ изменил прогноз: обильных снегопадов, о которых сообщалось ранее, в Татарстане не будет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил 1 февраля заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Гидромет изменил прогноз, обильных снегопадов в Татарстане в предстоящие субботу, воскресенье и понедельник не будет. Прогнозы были скорректированы. Сначала сообщалось, что за один день выпадет 16 мм осадков, а теперь таких данных нет. Снег ожидается, но он не будет столь обильным», — сказал эксперт КФУ.

Юрий Переведенцев отметил, что в предстоящие четверг, пятницу и субботу ночные температуры в республике будут низкими, от -15 до -20. Уже с субботы ожидается потепление.

«Дневные температуры в субботу составят -7 градусов, в воскресенье -3, в понедельник -5 градусов. Это связано с приходом на территорию республики Скандинавского циклона. Оттепели до нуля градусов в воскресенье, о которых сообщалось ранее, не будет. Прогнозируется слабый морозец», — сказал собеседник.

Эксперт уточнил, что в предстоящие дни ожидаются небольшие снегопады. Самыми снежными днями будут суббота и воскресенье. За три дня, с субботы по понедельник, благодаря осадкам высота снежного покрова увеличится на 10 см.

