В Менделеевске наградили победителей «Зачетного конкурса»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Во Дворце культуры имени С. Гассара в Менделеевске подвели итоги «Зачетного конкурса» для школьников и студентов. Студенты, а также учащиеся 8 – 11 классов присылали видеопоздравления, адресованные обучающимся в вузах, сообщает ИЦ «Менделеевск».



На праздничном вечере присутствовали ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института Казанского Федерального университета Евгений Белов и директор филиала АО «Татмедиа» ИЦ «Менделеевск» Джулия Искандарова.



Дипломами за участие в конкурсе в номинации «Студлайф» были награждены студентки Арина Леонтьева и Карина Шамина, а победителями в номинации «Хочу стать студентом» стали члены Совета школьного самоуправления Maximum школы № 1. Им подарили сертификаты на бесплатное посещение мастер-классов весеннего образовательного лагеря «КФУмники: каникулы с пользой для ума в стиле хайп» в Елабужском институте КФУ.



Завершился праздник развлекательной программой дискотекой.



Конкурс проводился при поддержке Елабужского института КФУ и Управления образования Менделеевского района.