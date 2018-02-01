Прокуратура внесла представление исполкому Казани за нарушения в пассажирских перевозках

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Из-за участившихся ДТП прокуратура Казани по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова проверила городские автобусы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выявлено более 150 нарушений, в том числе нарушения технического состояния автобусов, трудового и миграционного законодательства, а также законодательства об антитеррористической защищенности.

Так, в муниципальных унитарных предприятиях «ПАТП-2», «ПАТП-4», ООО «КПАП №7», ООО «КПАТП № 9» использовались автобусы, с неисправным рулевым управлением, внешними световыми приборами и дверями. В некоторых транспортах также отсутствовали тахографы, огнетушители и аптечки.

В МУП «ПАТП-2», «ПАТП-4», ООО «КПАТП №9», ООО «Байлык-3», ООО «Республиканский автовокзал-07» допускались нарушения трудовых прав работников. В частности, работникам «ПАТП 4» не обеспечивали еженедельный отдых, а руководство ООО «КПАТП №9» не выплачивало работникам денежную компенсацию при несоблюдении установленного срока выплаты заработной платы, не оплачивала отпуск и компенсацию при увольнении.

В ООО «Байлык-3» и ООО «УМ-4» не проводились регулярные медицинские осмотры водителей автобусов. Там также не занимались работой с водителями, допустившими большое количество аварий.

При проверке в МУП «ПАТП 4» работодатель не сообщил в миграционную службу о трудоустройстве иностранца. Еще один иностранец управлял автобусом в поддельными правами.

В связи с этим прокуратура обратилась к руководителю исполкома города с требованием их устранить. В данный момент представление надзорного ведомства находится на рассмотрении.