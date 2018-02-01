На железнодорожную инфраструктуру Казанского региона ГЖД потратят 767 млн рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). На развитие железнодорожной инфраструктуры Казанского региона Горьковская железная дорога в этом году направит 767 млн рублей, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В текущем году запланирован капремонт железнодорожных путей на участке Куркачи – Арск протяженностью 21 км. На реализацию проекта выделено 567 млн рублей.

Планируется завершить работы по реконструкции низкой островной платформы на станции Свияжск. Общая стоимость строительства по объекту составит 90 млн рублей.

Также пройдут работы по строительству пешеходных переходов со звуковой и световой сигнализацией на станции Свияжcк и на перегоне Заструг – Сосновка. Запланированы проектно-изыскательные работы по строительству пешеходного перехода на перегоне Ямное – Заструг.

Всего в период летне-путевых работ в Казанском регионе ГЖД будет отремонтировано более 85 км железнодорожного полотна, заменено 23 стрелочных перевода.

Инвестиции в проект технического перевооружения «Отделенческой клинической больницы на станции Казань ОАО “РЖД”» составят 20 млн рублей. 11 млн рублей инвестировано в техническое перевооружение газовой котельной станции Зеленый Дол.