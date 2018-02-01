Стали известны имена новых ведущих «Орла и Решки»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Блогер и актриса Мария Гамаюн и музыкальный педагог из Абакана Ольга Антипова стали новыми ведущими шоу о путешествиях «Орел и Решка», сообщает ТАСС.
Маша Гамаюн будет вести морской сезон «Решки», а Ольга Антипова – финал «Орел и Решка. Россия». Кастинг проводил лично директор канала – Николай Картозия.
В кастинге могла принять участие любая представительница слабого пола – как профессиональная ведущая, так и поклонница проекта.
Ольге Антиповой 23 года, и она никогда не работала на ТВ. Девушка родилась и выросла в Абакане, а в последнее время преподавала уроки фортепиано и гитары своим ученикам.
Мария Гамаюн известна зрителям по сериалам «Чернобыль» и «Кухня». Ее Instagram насчитывает 420 тыс. подписчиков.
Ребята, я еще не пришла в сознание, так как узнала об этом вместе с вами. Спасибо большое за ваши слова, я всё еще не верю, что это происходит со мной! Я благодарю команду Пятницы за доверие, а вас благодарю за поддержку!!! Я еще не поняла уровень счастья, (пока что только уровень проблем)))) ), но я обещаю, что выпусках с моим участием я сделаю всё, что в моих силах! Я вас не подведу! #шок #рилишок #орелирешка