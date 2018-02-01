Мутко с горечью воспринял оправдание российских спортсменов

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Вице-премьер Виталий Мутко с горечью отнесся к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании российских спортсменов, сообщает «Р-Спорт».

«Хорошие новости, но с горечью. Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения, но все-таки исходили из того, что во всех этих слушаниях и комиссиях (Дениса — прим. Т-и) Освальда, WADA (Всемирного антидопингового агентства — прим. Т-и) настолько поверхностные обвинения, поспешные, без обоснований», — сказал Мутко.

Никто не сомневался в «чистоте» российских спортсменов, отметил Мутко.

«Все они для нас всегда были выдающимися спортсменами, и мы не сомневались, что они в честной борьбе завоевывали свои подиумы. И Президент говорил, что мы никогда не собирались их оставлять без поддержки и помощи», — добавил вице-премьер.