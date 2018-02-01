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Патриарх Кирилл получил букет белых роз от Путина

1 февраля 2018, 14:56

Президент России поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Патриарх Кирилл получил букет белых роз от Президента РФ Владимира Путина по случаю годовщины интронизации, сообщает «Интерфакс». 

Российский лидер встретился с предстоятелем Русской православной церкви в храме Христа Спасителя. Там патриарх и глава государства побеседовали за чаем и обсудили прошедший Архиерейский Собор.

«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое», — сказал Владимир Путин.

Интронизация патриарха Кирилла состоялась в 2009 году в храме Христа Спасителя. В этот день состоялось торжественное богослужение, во время которого новоизбранного патриарха возвели на патриаршую кафедру.


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