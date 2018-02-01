Школьники и студенты РТ примут участие в первом республиканском IT-хакатоне

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Казани 2 – 3 февраля пройдет первый республиканский образовательный IT-хакатон для школьников и студентов, сообщает Минобрнауки РТ.

Участниками мероприятия станут 15 команд учащихся в возрасте от 14 лет со всего Татарстана. В течение двух дней они будут создавать Telegram-боты под различные задачи.

По результатам защиты проектов победители получат приглашение стать студентами Университета талантов, а также сертификаты на обучение в IT-академию IT-парка по направлению «Основы программирования».

Хакатон – форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения совместно работают над решением какой-либо проблемы.