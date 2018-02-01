Гидромет РТ: февраль будет снежным

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Среднемесячная температура в феврале в Татарстане ожидается на 1,5 градуса выше нормы, осадки прогнозируются на уровне 120 процентов от нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Гидромете РТ.

«Среднемесячная норма температуры в феврале составляет 12,3 градуса мороза, а норма осадков — 25 мм. В феврале 2017 года среднемесячные температуры воздуха составили 7 — 11 градусов мороза и превысили норму на 1 — 4 градуса. Осадков выпало на уровне 122 — 210 процентов от нормы», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы оправдываются на 60 — 70 процентов. При этом может случиться так, что первая декада месяца будет снежной, а две последующие — холодными.

По данным эксперта, 2 февраля в республике сохранится морозная погода с небольшим снегом. Ночью и утром местами ожидается туман. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 16 — 21, на востоке — до минус 10 — 15 градусов. Максимальная температура днем составит минус 11 — 16, в восточных районах — 6 — 11 градусов мороза.