В стартовой пятерке «Звезд мира» Единой лиги ВТБ выйдет защитник УНИКСа

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Определился состав стартовых пятерок команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. В команде «Звезд мира» начнет игру испанский разыгрывающий казанского УНИКСа Хоакин Колом, сообщается на сайте лиги ВТБ.
Встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Составы команд выглядят следующим образом:
«Звезды России»: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань», Краснодар) — Алексей Швед («Химки») — Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург) — Никита Курбанов (ЦСКА, Москва) — Андрей Воронцевич (ЦСКА).
«Звезды мира»: Хоакин Колом (УНИКС) — Нандо де Коло (ЦСКА) — Коти Кларк («Автодор», Саратов) — Энтони Гилл («Химки») — Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).
В состав команды «Звезд России» входит защитник УНИКСа Антон Понкрашов, к слову, воспитанник питерского баскетбола. А вместе с Коломом в команде «Звезд мира» сыграет габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме.