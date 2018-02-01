Все новости Татарстан Россия

Спорт

В стартовой пятерке «Звезд мира» Единой лиги ВТБ выйдет защитник УНИКСа

1 февраля 2018, 15:24

В стартовой пятерке «Звезд мира» Единой лиги ВТБ выйдет защитник УНИКСа Встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.
УНИКС стартует в полуфинале Кубка Европы домашним матчем с клубом «Гран-Канария»
УНИКС одной ногой в следующем раунде Кубка ULEB
УНИКС подписал контракт с игроком НБА
УНИКС сыграет с «Триумфом» за 5-е место чемпионата России
Никита Курбанов: «В первой игре за УНИКС было тяжелее морально, чем физически»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Определился состав стартовых пятерок команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. В команде «Звезд мира» начнет игру испанский разыгрывающий казанского УНИКСа Хоакин Колом, сообщается на сайте лиги ВТБ.

Встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Составы команд выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань», Краснодар) — Алексей Швед («Химки») — Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург) — Никита Курбанов (ЦСКА, Москва) — Андрей Воронцевич (ЦСКА).

«Звезды мира»: Хоакин Колом (УНИКС) — Нандо де Коло (ЦСКА) — Коти Кларк («Автодор», Саратов) — Энтони Гилл («Химки») — Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).

В состав команды «Звезд России» входит защитник УНИКСа Антон Понкрашов, к слову, воспитанник питерского баскетбола. А вместе с Коломом в команде «Звезд мира» сыграет габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter