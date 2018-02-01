В Калининграде суд оштрафовал казанскую компанию на миллион рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). По постановлению прокуратуры суд оштрафовал казанскую компанию ООО «ТрансПроектСервис» на миллион рублей за коррупционное правонарушение, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Установлено, что в интересах организации сотруднику Ростехнадзора были переданы деньги в обмен на то, что он поспособствует победе компании на конкурсе по разработке проекта капремонта трассы Калининград – Полесск.

На «ТрансПроектСервис» также наложили запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных служб на два года.