В Елабуге выберут лучшего учителя Закамской зоны

(Елабуга, 1 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня лучшие педагоги Закамской зоны РТ собрались в Елабуге. На базе школы № 6 стартовал педагогический конкурс «Учитель года-2018».

Лучших мастеров педагогического ремесла определят в двух номинациях: «Учитель года» (в нем принимают участие специалисты с более чем пятилетним опытом работы) и «Педагогический дебют» (конкурс среди молодых учителей).

Всего в город приехали более 30 лучших педагогов из Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского районов. Елабугу на зональном этапе конкурса представляют пять учителей, два из которых молодые специалисты. Среди них Зифа Хасанова. Она провела показательный урок по русскому языку, превратив занятие на тему «Правописание разделительных твердых и мягких знаков» в целое детективное расследование.

Конкурсанты – это лучшие учителя, победители муниципального этапа конкурса. В рамках зонального этапа каждый из них показывает фрагмент урока и мастер-класс. Имя победителя зонального этапа конкурса «Учитель года» станет известно 17 февраля, а абсолютный победитель республиканского этапа примет участие в заключительном этапе всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге осенью этого года.