Все новости Татарстан Россия

Политика

Песков: Кремль изучит закон Польши о пропаганде идей украинских националистов

1 февраля 2018, 15:32

Песков: Кремль изучит закон Польши о пропаганде идей украинских националистов Накануне верхняя палата парламента Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов.
В Кремле назвали контрпродуктивным продолжение санкционной политики США в отношении России
Песков: Россия не останется без ответа на введение Украиной визового режима для россиян
Кремль проверит информацию о преследовании меньшинств в Чечне
В Кремле отреагировали на информацию о повышении пенсионного возраста
В Кремле назвали провальным следствие по делу о крушении Boeing на Украине

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Кремль изучит принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, я, честно говоря, не стану сейчас озвучивать, потому что я, к сожалению, детально информацией не обладаю. Я думаю, что после того, как мы изучим эту информацию, мы сможем как-то сформулировать позицию», – сказал Песков.

Накануне верхняя палата парламента Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, 23 высказались против и двое воздержались.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве расценили польский законопроект как попытку «навязать одностороннюю трактовку исторических событий». Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что поляки не участвовали в холокосте. О недопустимости отрицания холокоста говорил Президент России Владимир Путин.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter