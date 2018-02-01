Дуров объяснил причину исчезновения Telegram из App Store

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Приложение Telegram исчезло из интернет-магазина App Store, так как Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания в интернет-магазине.

«Мы были предупреждены (компанией — прим. Т-и) Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента — прим. Т-и), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», — написал Дуров.