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Общество

Дуров объяснил причину исчезновения Telegram из App Store

1 февраля 2018, 14:48

Приложение вернется в App Store, как только будет обеспечена защита пользователей от нежелательного контента, сообщил Павел Дуров.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Приложение Telegram исчезло из интернет-магазина App Store, так как Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания в интернет-магазине.

«Мы были предупреждены (компанией — прим. Т-и) Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента — прим. Т-и), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», — написал Дуров.


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