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Митрополит Феофан выступил против чипирования граждан

1 февраля 2018, 16:30 , Фото: Рамиль Гали

Митрополит Феофан выступил против чипирования граждан По словам архипастыря, проблема волнует многих, в поисках ответов люди идут в храмы, просят совета у священнослужителей.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Чипирование россиян ограничивает права верующих, поэтому от нее следует отказаться. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на VI Рождественских парламентских встречах, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

«Об этом уже говорили: в какой-то степени это ограничивает права верующих. Гражданам пытаются навязать некое чипированное неизвестной информацией удостоверение», – обратился он к депутатам Госдумы.

По его словам, проблема волнует многих, в поисках ответов люди идут в храмы, просят совета у священнослужителей.

«Мы все-таки должны законодательно дать возможность защитить право этих людей быть полноценными гражданами с обычными документами и пользоваться при этом всеми социальными благами», – высказал мнение митрополит Феофан.

Ранее стало известно об инициативе вживить под кожу электронные чипы халяльным животным в Татарстане.


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