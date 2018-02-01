Семьи из Татарстана смогут автоматически продлевать ежемесячные пособия на ребенка

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Автоматически продлевать ежемесячные пособия на детей теперь смогут жители Татарстана. Для этого достаточно один раз в письменном или электроном заявлении указать свое согласие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



В конце прошлого года такая возможность появилась при назначении ежемесячного пособия на ребенка. Более 80 тыс. семей, однажды дав свое согласие на автоматическое назначение выплаты на новый срок, могут не посещать повторно органы социальной защиты для получения услуги по назначению ежемесячного пособия на ребенка.

«Это ежемесячные пособия на детей для семей, среднедушевой доход членов которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане. Оно выплачивается до достижения детьми 16 лет, а на учащихся образовательных учреждений – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Автоматическое продление назначения пособия на новый срок производится на основании сведений о размере доходов, имеющихся в Пенсионном фонде за последние шесть месяцев. Каждые последующие шесть месяцев заявления будут формироваться автоматически без дополнительных обращений получателей субсидий.

При этом существует некоторые ограничения. Они связаны с тем, что на сегодняшний день в электронной системе отсутствует информация об алиментах, стипендиях в образовательных учреждениях, фактах рождения новых детей и их обучения за пределами республики.

«В ближайшее время появится возможность автоматического продления назначения дополнительной компенсации за детский сад», — добавили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В настоящее время через портал госуслуг РТ предоставляются восемь видов услуг в сфере социальной защиты. Они составляют 67 процентов от общего объема услуг социальной защиты, предоставляемых в республике.

