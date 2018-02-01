К президентским выборам в Челнах установят электронные комплексы обработки бюллетеней

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах установят электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Эти комплексы могут автоматически вести подсчет голосов, при этом ошибки исключены, пишут «Челнинские известия».
В Автограде сегодня рассказали о подготовке к выборам Президента России, которые пройдут 18 марта.
Электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят в НГТТИ, педагогическом колледже и школе № 69.
В день выборов в Автограде откроется 173 участковые избирательные комиссии.