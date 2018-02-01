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Политика

К президентским выборам в Челнах установят электронные комплексы обработки бюллетеней

1 февраля 2018, 15:52

Комплексы обработки бюллетеней могут автоматически вести подсчет голосов, при этом ошибки исключены.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах установят электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Эти комплексы могут автоматически вести подсчет голосов, при этом ошибки исключены, пишут «Челнинские известия».

В Автограде сегодня рассказали о подготовке к выборам Президента России, которые пройдут 18 марта.

Электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят в НГТТИ, педагогическом колледже и школе № 69.  

В день выборов в Автограде откроется 173 участковые избирательные комиссии.
 


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