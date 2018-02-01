Воспитанников детского дома Елабуги научат быть предпринимателями

(Елабуга, 1 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском детском доме стартовал проект «Радуга творчества». Он направлен на развитие у детей творческих способностей и навыков предпринимательской деятельности.

В рамках «Радуги творчества» дети вместе с воспитателями делают авторские украшения, картины, интересные поделки, которые потом выставляются на продажу во время выставок.

Свой проект воспитанники детского дома представили на республиканском проекте «Благопредприниматель», который был организован благотворительным фондом «Ак барс созидание». Всего на конкурс было представлено 39 проектов, в финал попали всего 18, в том числе елабужский.

По задумке проекта «Радуга творчества», на полученные в ходе продажи изделий средства ребята планируют оказать помощь национальному парку «Нижняя Кама» в покупке мусорных баков и саженцев. Также часть денег пойдет на приобретение материала для творчества и на зарплату для ребят.

