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Спорт

Ольга Фаткулина прокомментировала решение CAS по российским спортсменам

1 февраля 2018, 14:40

CAS снял обвинения против 28 российских спортсменов, которые ранее подали апелляции на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпиад был ожидаемым. Об этом пишут «Известия».

Россияне завоевали свои награды на Играх в Сочи в честной борьбе, подчеркнула спортсменка. При этом она призналась, что не ожидала такого решения CAS до Олимпиады в Пхенчхане.

«Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно. Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, все закончится, и нам все вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено», – сказала Фаткулина.

Сегодня Спортивный арбитражный суд снял обвинения против 28 российских спортсменов, которые ранее подали апелляции на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад. Им вернут награды Олимпиады в Сочи и восстановят результаты. 

Ольга Фаткулина – чемпионка мира 2013 года на дистанции тысяча метров, рекордсменка России на 500 и тысячу метров в спринтерском многоборье, четырехкратная чемпионка РФ в спринтерском многоборье.


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