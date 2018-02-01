В Италии стартовали Дни духовной культуры России

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Италии стартуют Дни духовной культуры России, которые являются частью фестиваля «Русские сезоны», сообщает ТАСС.
Дни духовной культуры начинаются с форума «Святыни неразделенного христианства». Его участники обсудят развитие паломнического и религиозного туризма в обеих странах.
На форуме презентуют культурно-познавательные маршруты России, интересные итальянской стороне. Например, проект «Памяти императорской семьи Романовых» к 100-летию мученической гибели царской семьи.
«Автором идеи и главным разработчиком является известный историк Анна Громова. Это удобный пакетированный профессиональный маршрут», — отметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, возглавляющая российскую делегацию.
Также жители Италии увидят выставку детского рисунка «Душа России». В нее вошли лучшие работы учащихся художественных школ из 42 российских регионов.