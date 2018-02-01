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В Италии стартовали Дни духовной культуры России

1 февраля 2018, 13:56

Жителям Италии представят маршрут к 100-летию гибели семьи Романовых и выставку детского рисунка «Душа России».
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Италии стартуют Дни духовной культуры России, которые являются частью фестиваля «Русские сезоны», сообщает ТАСС.

Дни духовной культуры начинаются с форума «Святыни неразделенного христианства». Его участники обсудят развитие паломнического и религиозного туризма в обеих странах.

На форуме презентуют культурно-познавательные маршруты России, интересные итальянской стороне. Например, проект «Памяти императорской семьи Романовых» к 100-летию мученической гибели царской семьи. 

«Автором идеи и главным разработчиком является известный историк Анна Громова. Это удобный пакетированный профессиональный маршрут», — отметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, возглавляющая российскую делегацию.

Также жители Италии увидят выставку детского рисунка «Душа России». В нее вошли лучшие работы учащихся художественных школ из 42 российских регионов.


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