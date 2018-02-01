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В ЖК «Возрождение» досрочно сдали дом на 346 квартир

1 февраля 2018, 14:14 , Фото: metshin.ru

В ЖК «Возрождение» досрочно сдали дом на 346 квартир Около трети квартир принадлежит дольщикам ЖК «Фон».
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В жилом комплексе «Возрождение» досрочно сдали первый из трех домов на 346 квартир, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Примерно 35 процентов квартир в доме по улице Роторная принадлежит дольщикам «Фона», рассказал гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков.

Работы начали в октябре 2016 года, завершили в декабре прошлого года. По договору дом должны были сдать в июне 2018 года, однако его ввели в эксплуатацию на полгода раньше, отметил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Раньше намеченных сроков предполагается сдать и два других дома ЖК «Возрождение» — в конце этого года и в 2019 году.

 


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