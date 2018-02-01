В 2017 году доходность по резервам в ВТБ Пенсионный фонд составила 8,47 процента

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). По итогам 2017 года доходность пенсионных резервов, распределенная на счета вкладчиков и участников программ негосударственного пенсионного обеспечения, в ВТБ Пенсионный фонд по сбалансированному и консервативному портфелю составила 8,47 процента и 7,22 процента соответственно.

«Негосударственная пенсия является одним из эффективных способов увеличить будущую пенсию, поэтому граждан, готовых копить самостоятельно, становится все больше. Но помимо периодичности и сумм взносов немаловажным является доходность, которую начисляет негосударственный пенсионный фонд, – от этого также будет зависеть размер будущей негосударственной пенсии. Наш фонд стабильно показывает один из самых высоких уровней доходности среди крупнейших участников пенсионного рынка. По итогам прошлого года мы распределили на счета наших клиентов доходность, которая на порядок выше средних депозитных ставок на рынке», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

За период с 2010 по 2017 накопленная доходность пенсионных резервов по сбалансированному портфелю, распределенная на счета застрахованных лиц, составила 79,24 процента.