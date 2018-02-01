Арт-проект «Тебе, любимая Елабуга» объединит местных художников

(Елабуга, 1 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во дворце культуры Елабуги стартовал новый арт-проект «Тебе, любимая Елабуга». В рамках этого проекта в течение года здесь будут выставляться картины местных художников.

«Особенность этого арт-проекта в том, что здесь будут представлены творческие работы наших земляков. Это художники, которых хорошо знают елабужане. Среди них как маститые художники, так и начинающие мастера живописи», – рассказала директор Дворца культуры Елена Морозова.

На первой выставке в рамках арт-проекта горожане смогли увидеть 30 работ Алексея Шабалина. Художник, который вышел из рода Шишкиных, пишет пейзажи родного края: в основном это лес, расположенный вокруг Елабуги, а также море, Кавказ, грозовые облака.

«Люблю рисовать все, что в движении. Я вырос в Елабуге, часто бывал в музее Шишкина и всегда мечтал также рисовать», – поделился художник.