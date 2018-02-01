ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр нового образца

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). С начала 2018 года банк ВТБ выдал первые 50 тысяч купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в своих устройствах самообслуживания. Количество внесенных клиентами банкнот составило более 60 тысяч штук.

Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, достигло 110 тысяч. Городами-лидерами являются Хабаровск (около 40 процентов от всех операций с купюрами), Москва (25 процентов), Екатеринбург (20 процентов) и Новосибирск (10 процентов).



Общий объем операций по выдаче купюр нового образца превысил 10 млн рублей. Чаще всего клиенты получают в устройствах самообслуживания ВТБ банкноты номиналом 2000 рублей – с ними осуществляется порядка 65 процентов подобных операций.



Активнее клиенты ВТБ совершают операции по внесению новых купюр: с начала 2018 года объем поступивших в устройства самообслуживания банкнот превысил 114 млн рублей. 95 процентов операций совершено с купюрой в 2000 рублей.