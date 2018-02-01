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Происшествия

В Чистополе полицейские изъяли у местного наркосбытчика 79 г «синтетики»

1 февраля 2018, 13:45

У 31-летнего местного жителя обнаружили патроны к охотничьему ружью.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали 31-летнего закладчика из Чистополя, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью на 26 января во время обысков дома у подозреваемого правоохранители нашли 63 свертка с синтетическими наркотиками. Общий вес вещества составил 79 г. Кроме того, у задержанного нашли патроны к спортивно-охотничьему ружью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное хранение боеприпасов».

В процессе расследования правоохранители установили, что задержанный причастен к четырем фактам сбыта «синтетики» на территории города. Они также обнаружили три его тайника.


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