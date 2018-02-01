(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Заинске стартовало первенство ПФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек. На соревнования съехались 190 спортсменов из 14 регионов России, сообщает «Заинск-информ».

«Сюда приехали самые сильные спортсмены Приволжского федерального округа, поскольку финал в этом году впервые в истории нашей республики пройдет на базе “Ялта-Зай”», – отметил вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, главный тренер Эдуард Галеев.

По его словам, на успешные выступления татарстанских лыжников влияет появление новых баз в республике. Он надеется, что его 17 – 18-летние воспитанники попадут в тридцатку сильнейших.

Участникам предстоит преодолеть эстафету, спринтерские гонки, заезды классическим и свободным стилем.

Соревнования продлятся до 4 февраля. Победители выйдут в финал всероссийского первенства.