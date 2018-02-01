(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Объявлены победители первой национальной премии в России в области цифрового телевидения «Большая Цифра — 2018», сообщает «Первый канал».
Лучшим в номинации «Информационно-деловой канал» стал телеканал «Москва 24». В номинации «Фильмовый телеканал» награду получил «Дом кино», а лучшим «Телеканалом сериалов» назван — Fox.
Лидером среди «документально-познавательных» стал National Geographic. Награду в номинации «Развлекательный телеканал» между собой поделили History и TLC.
«Лучшим музыкальным телеканалом» стал «Музыка Первого», а в номинации «Спортивный канал» победителями выбраны «Матч ТВ» и Eurosport.
Компания «Ростелеком» стала лидером в номинации «Лучший инновационный продукт». Специальный приз за запуск телеканала «Катюша» в Китае получил «Первый канал».