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Стали известны победители премии «Большая Цифра — 2018»

1 февраля 2018, 13:38

Победителями национальной премии в области цифрового телевидения стали телеканалы «Москва-24», National Geographic, Дом кино и History.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Объявлены победители первой национальной премии в России в области цифрового телевидения «Большая Цифра — 2018», сообщает «Первый канал».

Лучшим в номинации «Информационно-деловой канал» стал телеканал «Москва 24». В номинации «Фильмовый телеканал» награду получил «Дом кино», а лучшим «Телеканалом сериалов» назван — Fox.

Лидером среди «документально-познавательных» стал National Geographic. Награду в номинации «Развлекательный телеканал» между собой поделили History и TLC.

«Лучшим музыкальным телеканалом» стал «Музыка Первого», а в номинации «Спортивный канал» победителями выбраны «Матч ТВ» и Eurosport.

Компания «Ростелеком» стала лидером в номинации «Лучший инновационный продукт». Специальный приз за запуск телеканала «Катюша» в Китае получил «Первый канал».


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