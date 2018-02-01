Cоглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Дагестаном будет подписано в феврале

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в Дагестан подпишет с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоится в рамках поездки Минниханова в Дагестан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике администрации главы и Правительства Дагестана.

Поездка Минниханова запланирована на начало февраля. Состоится она по приглашению Владимира Васильева. Представитель Управления по информационной политике администрации главы и Правительства Дагестана сообщил, что по итогам их встречи запланировано подписание соглашения между двумя республиками о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме двусторонних встреч Минниханова и Васильева планируется посещение крупных промышленных и перерабатывающих предприятий Дагестана. Так, татарстанская делегация побывает в Дербентском коньячном заводе, Дербентском заводе игристых вин, Каспийском заводе листового стекла, в ООО «Мараби» (производство керамического гранита и плитки ), республиканском МФЦ, посетит инвестиционную площадку «Тюбе».

Ранее сообщалось о том, что в конце 2017 года делегация Дагестана во главе с Васильевым посетила Республику Татарстан. После этой поездки в Дагестане была образована рабочая группа для расширения двустороннего сотрудничества между регионами.

«В Дагестане я был в советское время. Мне очень интересно посетить, посмотреть этот прекрасный край. У меня очень позитивные впечатления и воспоминания об этом крае и об этих людях», – отметил в декабре прошлого года Рустам Минниханов в разговоре с журналистами после встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым.

