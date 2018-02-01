Форум «Науруз» будет посвящен в 2018 году театральному тексту

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Начался прием заявок на участие в V Международном театрально-образовательном форуме «Науруз». В 2018 году тема встреч, обсуждений и мастер-классов обозначена как «Спектакль, как текст. Музыка, как текст спектакля. Текст художника — образ спектакля».

Мероприятие пройдет в Казани с 28 мая по 3 июня, основной площадкой станет театр имени Г. Камала. Как сообщается на сайте театра, принять участие в форуме может как творческий коллектив, так и отдельные представители театральных профессий.

На протяжении всего форума будут проходить специализированные лекции. Ведущие российские и зарубежные театральные мэтры сделают акценты на актерское мастерство и традиционные театральные формы тюркских народов, проведут практикумы для режиссеров и сценографов, познакомят с тонкостями законодательства в области театральной деятельности. Также на форуме будут подняты вопросы театрального менеджмента и PR, особенности режиссуры кукольного театра, театральной критики.

Прием заявок заканчивается 15 апреля. Заполнить заявку и отправить ее можно на сайте театра Камала в разделе «Проекты-Науруз-Форум 2018».

В первый раз в Казани форум «Науруз» состоялся в 2010 году во время проведения театрального фестиваля тюркских народов, который носит то же название.

Ежегодно форум собирает более 250 театральных деятелей со всей России и стран Содружества.

