В России пройдет апробация технологий проведения ЕГЭ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов в электронный вид пройдет 2 февраля в субъектах России. В тренировочном мероприятии будут задействованы 538 ППЭ, сообщает Рособрнадзор.

В этом году практически все экзаменационные пункты должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. Печататься будут не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект экзаменационных материалов для выпускников, включая бланки.

Также в этом году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в ППЭ после завершения экзамена.

Технология печати контрольных измерительных материалов непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, которые пожелали использовать такую схему.