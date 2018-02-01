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Культура

Главный органист Петербургского собора Святой Марии даст концерт в Казани

1 февраля 2018, 19:30

На сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева Марина Вяйзя представит авторскую программу «Органные портреты».
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля главный органист Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя даст концерт в Казани. На сцене Большого концертного зала им. С. Сайдашева музыкант представит авторскую программу «Органные портреты».

Программа включит в себя произведения мастеров органного искусства, композиторов разных эпох: в этот вечер прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка и Мориса Дюрюфл. Об этом сообщает пресс-служба организатора выступления – Казанской консерватории им. Н. Жиганова.


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