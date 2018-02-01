Победителям премии «Студент года» в Татарстане подготовили необычные призы

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победителям премии «Студент года» в Татарстане подарят сертификаты на полиграфическую продукцию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров.

По его словам, эти подарки подготовлены для победителей премии в коллективных номинациях.

«Ключевым коллективным номинациям будут вручены сертификаты на сумму от 7 до 20 тыс. рублей на изготовление брендовой полиграфической продукции. Это то, что пользуется популярностью в университетах на сегодняшний день. Мы точно знаем, что при проведении мероприятия вузу не нужен ни транспорт, ни оборудование – у них все это есть. А вот брендовая продукция для экипировки своих студентов, своих учебных заведений – это действительно потребность всех вузов. Поэтому мы, заручившись поддержкой партнеров, подготовили для них сертификаты на изготовление полиграфической продукции», – подчеркнул Искендеров.

Победители премии в личных номинациях получат денежные призы в размере 15 тыс. рублей каждый, а обладатель Гран-при «Студента года» получит право обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш» и премию 30 тыс. рублей.

