МВД республики арендует спортивный зал за полмиллиона рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). 499 тысяч 500 рублей может обойтись государству 222 часа физических занятий для сотрудников полиции Татарстана, информация была опубликована на сайте госзакупок. В перечень услуг входит лишь предоставление спортивного зала.

В его стенах полицейские намерены отрабатывать приёмы борьбы, проводить массовые спортивные мероприятия, заниматься на тренажёрах, играть в командные игры (волейбол, баскетбол, футбол) и в целом повышать уровень своей физической подготовки.

Занятия будут проводиться в течение трех месяцев. Главным условием МВД республики является предоставление услуги в полном объеме, на профессиональном уровне и надлежащего качества. От физической подготовки сотрудников полиции зависит безопасность граждан.