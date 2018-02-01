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Skoda показала концепт маленького кроссовера

1 февраля 2018, 13:10 , Фото: skoda-auto.com

Skoda показала концепт маленького кроссовера Чешский автопроизводитель опубликовал изображения концепта Vision X, который привезут на автосалон в Женеву.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Чешская компания Skoda показала изображения концепта компактного кроссовера Vision X, который представят на автосалоне в Женеве, сообщает портал «За рулем». 

Автопроизводитель называет свою разработку «идеальным компаньоном для активного жителя города».

Судя по дизайнерским скетчам, внешность автомобиля пересекается с несколькими моделями — Fabia, Karoq и Kodiaq. Впервые в моделях Skoda впервые появилась «двухэтажная» передняя оптика. Сверху у машины узкие блоки, а ниже расположены дополнительные. 

Интерьер у концепта достаточно минималистичный: полностью виртуальная приборная панель, широкоформатный экран мультимедийной системы на центральной части передней панели.

Известно, что Skoda Vision X будет гибридной. Чешский автопроизводитель сообщил, что к 2025 году каждый четвертый автомобиль марки будет либо подзаряжаемым гибридом, либо электромобилем.

Пристальное внимание к концепту Vision X объясняется тем, что он станет предвестником субкомпактного кроссовера. Его компания должна выпустить в ближайшее время.


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