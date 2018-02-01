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Общество

Отправка грузов на сети РЖД в январе выросла на 3,5 процента

1 февраля 2018, 23:01

Увеличилась погрузка черных металлов, химических и минеральных удобрений, цемента, лесных грузов, зерна.
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Погрузка на сети РЖД в прошлом месяце составила 101,4 млн. тонн
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В Казанском регионе ГЖД за 9 месяцев года объем погрузки составил 5,4 млн. т

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Погрузка на сети Российских железных дорог в январе составила 103,5 млн т, что на 3,5 процента больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Увеличилась погрузка руды железной и марганцевой, черных металлов, химических и минеральных удобрений, цемента, лесных грузов, зерна, строительных грузов, химикатов и соды, промышленного сырья и формовочных материалов.

При этом снизилась погрузка к январю 2017 года каменного угля, нефти и нефтепродуктов, лома черных металлов.  


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