Отправка грузов на сети РЖД в январе выросла на 3,5 процента

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Погрузка на сети Российских железных дорог в январе составила 103,5 млн т, что на 3,5 процента больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Увеличилась погрузка руды железной и марганцевой, черных металлов, химических и минеральных удобрений, цемента, лесных грузов, зерна, строительных грузов, химикатов и соды, промышленного сырья и формовочных материалов.

При этом снизилась погрузка к январю 2017 года каменного угля, нефти и нефтепродуктов, лома черных металлов.