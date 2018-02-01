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Культура

Московская филармония запустит трансляцию концерта Нацоркестра России под управлением Сладковского

1 февраля 2018, 15:30

Руководитель ГСО РТ выступит в качестве приглашенного дирижера в Концертном зале им. П. Чайковского.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в 19.00 на официальном интернет-сайте Московской филармонии будет запущена прямая трансляция концерта Российского национального оркестра, за пульт которого в этот день приглашен художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский.

В Концертном зале им. П. Чайковского прозвучит музыка Людвига ван Бетховена: Пятая симфония и Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.

В качестве солиста вечера выступит артист всемирно известной компании Steinway&Sons — один из самых талантливых представителей среднего поколения русской фортепианной школы Алексей Володин.


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