В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирномом дне борьбы против рака

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 2 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака.
В мероприятии примут участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов, главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» Ильдар Хайруллин, директор Казанской государственной медицинской академии, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, доктор медицинских наук, профессор Рустем Хасанов, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РТ Ильсур Шаймарданов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.