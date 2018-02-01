Гатилов стал постпредом РФ при отделении ООН и других организациях в Женеве

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил Геннадия Гатилова на должность постоянного представителя РФ при отделении ООН и других организациях в Женеве. Также глава государства освободил от этой должности Алексея Бородавкина, сообщает ТАСС.

«Назначить Гатилова Геннадия Михайловича Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и Постоянным представителем Российской Федерации при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству», – говорится в указе Президента РФ.

Другим указом Путин освободил Гатилова от должности замглавы МИД РФ, которую он занимал с 2011 года.

По информации СМИ, о том, что Гатилов сменит Бородавкина на посту постпреда РФ при Отделении ООН и других организациях в Женеве, стало известно в сентябре прошлого года. Бородавкин занимал эту должность с 2011 года. Ожидается, он может быть назначен послом РФ в Казахстане.

Геннадий Гатилов окончил Московский государственный институт международных отношений в 1972 году. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах. Являлся заместителем Представителя РФ в Совете Безопасности ООН.