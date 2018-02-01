Татарстан претендует на проведение всероссийской премии «Студент года»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казань может принять всероссийскую премию «Студент года» в 2018 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.

Победителем всероссийской премии «Студент года-2017» стал студент из Татарстана Нафис Сиразетдинов, который ранее выиграл аналогичную республиканскую премию.

«В Казань 25 января на образовательный форум приезжал Павел Красноруцкий (председатель Российского союза молодежи – прим. Т-и). Он начал вести предварительные переговоры о проведении этой премии в Татарстане. Они хотят заложить новую традицию, по которой победитель дает право своему субъекту Федерации принять всероссийскую премию на следующий год. Сейчас пока ведутся переговоры о проведении этой премии в Татарстане», – подчеркнул Гарифуллин.

Казань уже становилась местом проведения всероссийской премии «Студент года»: она впервые прошла в столице Татарстана в 2014 году.