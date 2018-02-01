В Казани демонтируют почти 150 незаконных объектов наружной рекламы

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Казани демонтируют 149 незаконных наружных рекламных конструкций: еврощиты, пилларсы и пилоны. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.
Количество рекламных конструкций сократится в связи с проведением мероприятий по усовершенствованию эстетики городской среды в Казани, заявил ранее Аскар Багаутдинов, начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Казани.
В новой схеме запланировано значительное уменьшение количества наружной рекламы на улицах Академика Парина, Мавлютова, Оренбургский тракт, Декабристов, Татарстан, Достоевского, Салимжанова и Назарбаева.