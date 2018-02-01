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Экономика и финансы

В Казани демонтируют почти 150 незаконных объектов наружной рекламы

1 февраля 2018, 12:58

Демонтаж рекламных конструкций планируется для улучшения эстетики городской среды.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Казани демонтируют 149 незаконных наружных рекламных конструкций: еврощиты, пилларсы и пилоны. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани. 

Количество рекламных конструкций сократится в связи с проведением мероприятий по усовершенствованию эстетики городской среды в Казани, заявил ранее Аскар Багаутдинов, начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Казани.

В новой схеме запланировано значительное уменьшение количества наружной рекламы на улицах Академика Парина, Мавлютова, Оренбургский тракт, Декабристов, Татарстан, Достоевского, Салимжанова и Назарбаева.


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