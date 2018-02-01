Компанию из Татарстана обязали снести забор и открыть доступ к реке

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Установить ливневую канализацию и снести забор, закрывающий доступ к реке местным жителям, обязали УК «Алабуга – 2. Нефтехимия» экологи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«На территории организации экологи обнаружили отсутствие ливневой канализации и наличие забора, ограничивающего доступ людей к реке Камышла. За нарушение природоохранного законодательства они привлекли управляющую компанию к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ», — сказано в сообщении пресс-службы.

На УК «Алабуга – 2. Нефтехимия» наложены административные штрафы на общую сумму 500 тыс. рублей и вынесено постановление об устранении нарушения.

Управляющая компания оспорила решение в Лениногорском и Альметьевском городских судах, а также в Верховном суде РТ. Суды всех инстанций поддержали заключение экологов и признали лениногорскую организацию УК «Алабуга – 2. Нефтехимия» нарушителем.

По результатам повторного выезда инспекторы Юго-Восточного управления установили, что организация не приняла меры по устранению нарушений. В результате экологи подали исковое заявление в Лениногорский городской суд. Суд поддержал решение экологов и обязал организацию устранить нарушения до 1 июня 2018 года.