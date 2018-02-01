«Радиоприбор» купил права на товарный знак «Ростеха» за 31 млн рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Казанский завод «Радиоприбор» купил права на использование товарного знака у концерна «Радиоэлектронные технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Стороны заключили дополнительное соглашение к договору 2016 года на право использования товарных знаков госкорпорации.
Максимальная цена договора составит 31 млн 520 тыс. 196 рублей.
Завод может использовать товарные знаки «Ростеха» на производимой продукции, в рекламных материалах и на вывесках, говорится в документах закупки.