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Экономика и финансы

«Радиоприбор» купил права на товарный знак «Ростеха» за 31 млн рублей

1 февраля 2018, 13:38

Казанский завод сможет использовать товарные знаки «Ростеха» на производимой продукции, в рекламных материалах и вывесках.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Казанский завод «Радиоприбор» купил права на использование товарного знака у концерна «Радиоэлектронные технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стороны заключили дополнительное соглашение к договору 2016 года на право использования товарных знаков госкорпорации.

Максимальная цена договора составит 31 млн 520 тыс. 196 рублей.

Завод может использовать товарные знаки «Ростеха» на производимой продукции, в рекламных материалах и на вывесках, говорится в документах закупки.


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