Несколько участков филиала городской поликлиники № 1 переедут в другие медучреждения

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Десять участков филиала городской поликлиники № 1, которая находится на ул. Р. Зорге, 25, переезжают в поликлинику Горки «Центральной городской клинической больницы № 18» по адресу улица Х. Мавлютова, 2, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Еще четыре участка переводят в здание поликлиники № 1 на улице Кирпичная, 7.

По словам сотрудников ведомства, участки переводят в другие поликлиники для учшения качества оказания медицинской помощи.

В поликлинику Горки «Центральной городской клинической больницы № 18» (ул. Х. Мавлютова, 2) переезжают:

ул. Р. Зорге: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13б, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. Курчатова: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19;

ул. Карбышева: 13, 13а, 15, 17, 40, 42, 46, 48;

ул. Комарова: 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24;

ул. Лыташских Стрелков: 8, 8а, 9, 10, 10а, 12а, 13, 14, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 2-я Даурская: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Даурская: 20, 20а, 22, 22а, 24.

3 терапевтических участка, обслуживающих работников ОАО «Радиоприбор» (г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 2).

В поликлинику № 1 (ул. Кирпичная, 7) переезжают:

ул. Гвардейская: 2/22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 16, 16а, 16б, 20, 22, 24, 26, 28, 31/42, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50, 52, 52а, 56, 58, 59, 61, 63, 65;

ул. Толбухина: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21;

ул. Красная Позиция: 1, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13, 13а, 15, 8 кв.1, 29, 29а, 29б, 29в, 33, 35, 39, 41, 43, 45;

ул. Кирпичная: 1/31, 3, 5, 9;

ул. Авиахима: 34, 53, 53/2, 53/3, 55;

ул. Челнинская: 10, 11, 17;

ул. Аделя Кутуя: 1, 2а, 2б, 2/17, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 33, 35, 37, 39, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9, 54, 68/1, 68/2, 70, 72, 82, 86а, 88, 104, 106, 108, 110а, 110б, номера домов с 43 по 155 (нечетные дома);

ул. Пр. Победы: 57, 57а, 110, 110а, 110б;

ул. Шуртыгина: 5, 6, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 19, 20/29, 21, 22, 24, 32, 34;

ул. Курская: 3, 4, 6, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 29;

ул. Гастелло: 1, 7, 7а, 18, 19, 20, 21, 23, 25;

пос. Дальний (Скрябина, Родины, Бухарская, Шахтерская, Физкультурная, Крылова, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Рылеева) - все дома;

ул. Седова: 1, 3, 5, 7, 20а, 20б, 20в;

ул. Волочаевская: 1, 4, 6, 8;

ул. Спортивная: 3, 14, 16, 20, 33;

ул. Патриса Лумумбы: 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 41а, 44, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 62, 64;

ул. Аэропортовская: все дома;

ул. Кариева: 5, 6, 7, 8, 10;

ул. М. Расковой: все дома;

ул. А. Матросова: все дома;

ул. Цимлянская: все дома;

ул. С. Юлаева: все дома;

ул. Тулпар: 5, 7;

ул. Проспект Камалеева: 6, 8, 12, 14, 16, 20/8, 28/9;

ул. Макаренко: 6;

ул. Степана Разина: 37, 39, 41, 48, 50, 52;

ул. Н. Исанбета: 43, 49, 51, 53, 55, 57.

В 2017 году в поликлинике Горки «ЦГКБ № 18» сделали капитальный ремонт. Сегодня учреждение оснащено современным оборудованием, создаются центры по эндоскопии и оториноларингологии.

Поликлиника входит в состав многопрофильного стационара, который может оказать экстренную и неотложную помощь в случае необходимости. В ГАУЗ «ЦГКБ № 18» работают высококвалифицированные специалисты.