Около 600 человек записались на курсы по изучению татарского языка в РТ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Около 600 человек записались в Татарстане на курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Наиболее многочисленная группа слушателей будет в мечети «Энилэр» – здесь на курсы записались более ста человек. А в другой казанской мечети «Ярдэм» курсы будут посещать более 80 человек. Среди жителей городов и районов Татарстана самыми активными оказались прихожане Нижнекамского мухтасибата – изучить татарский пожелали около полусотни человек.

Запись на курсы «Без – татарлар!» продолжается.

Завтра в мечетях Казани и других городов Татарстана по инициативе муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина стартуют курсы по изучению татарского языка. Бесплатные трехмесячные курсы – первые пробные примечетские занятия по татарскому. Они пройдут в пяти казанских мечетях: Закабанная, «Гаилэ», «Тынычлык», «Энилэр», «Ярдэм», пяти мухтасибатах республики: Альметьевском, Зеленодольском, Набережночелнинском, Нижнекамском и Елабужском.

Обучение в рамках курса пройдет по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Занятия будут проходить три раза в неделю. По окончании курсов слушателям выдадут сертификаты.

