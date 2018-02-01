Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Верховный суд РТ обязал выплатить компенсацию близким погибшей в ДТП

1 февраля 2018, 13:08

Страховщики должны производить выплаты по ОСАГО не только тем, кто находится на иждивении, но и близким потерпевшего или погибшего в ДТП.
Россиянам предоставят 14 дней на возврат уплаченной за добровольную страховку премии
Автовладельцам может быть предоставлено право выбора формы возмещения вреда по ОСАГО
Страховщики хотят добавить градации по возрасту и стажу при определении стоимости ОСАГО
За 11 месяцев этого года в РТ выявлено почти 15 тыс. водителей, не оформивших полис ОСАГО
Госдума рассмотрит поправки к закону об ОСАГО

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ признал отказ страховых организаций в выплате компенсаций за вред жизни и здоровью родственникам погибших и пострадавших в ДТП по вине водителей не соответствующим законодательству, пишет Газета.Ru

Решение принято после рассмотрения жалобы Ольги и Валерии Власечевых — матери и дочери погибшей в автокатастрофе женщины. Виновным в ДТП был признан водитель.

Власечевы обратились к страховщикам за компенсацией в размере 475 тысяч рублей. Женщины получили отказ, поскольку погибшая не приходилась им кормилицей.

Суд первой инстанции, куда обратились истцы, встал на сторону страховых компаний.

После года судебных разбирательств Власечевы дошли до Верховного суда РТ, который встал на сторону женщин. Выплаты по ОСАГО после ДТП, в котором по вине водителя есть погибший или пострадавший, могут получить как иждивенцы, так и близкие родственники потерпевшего — муж, жена, родители, дети.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter