Верховный суд РТ обязал выплатить компенсацию близким погибшей в ДТП

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ признал отказ страховых организаций в выплате компенсаций за вред жизни и здоровью родственникам погибших и пострадавших в ДТП по вине водителей не соответствующим законодательству, пишет Газета.Ru.

Решение принято после рассмотрения жалобы Ольги и Валерии Власечевых — матери и дочери погибшей в автокатастрофе женщины. Виновным в ДТП был признан водитель.

Власечевы обратились к страховщикам за компенсацией в размере 475 тысяч рублей. Женщины получили отказ, поскольку погибшая не приходилась им кормилицей.

Суд первой инстанции, куда обратились истцы, встал на сторону страховых компаний.

После года судебных разбирательств Власечевы дошли до Верховного суда РТ, который встал на сторону женщин. Выплаты по ОСАГО после ДТП, в котором по вине водителя есть погибший или пострадавший, могут получить как иждивенцы, так и близкие родственники потерпевшего — муж, жена, родители, дети.